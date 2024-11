Von den Nazis ermordet: Der Schönauer Zahnarzt Helmut Himpel war im Widerstand

Die Gestapo versucht jahrelang vergebens, der „Roten Kapelle“ auf die Spur zu kommen. Sie gibt dem Netzwerk auch den Namen „Rote Kapelle“, weil sie irrtümlich davon ausgeht, dass es sich dabei um eine sowjetische Spionageorganisation handelt. 1942 prangert die „Rote Kapelle“ in einem Flugblatt die als „Euthanasie“ bezeichneten systematischen Morde kranker Menschen an. Helmut Himpel und Maria Terwiel sind maßgeblich an der Verbreitung der Flugblätter und Klebezettel beteiligt, die auch einige Persönlichkeiten und ausländische Journalisten erreichen.

Von der Gestapo verhaftet

Da die Flugblätter teilweise auch mit der Post verschickt werden, fliegt die Aktion auf. Am 17. September 1942 werden Helmut Himpel und Maria Terwiel in ihrer Wohnung verhaftet und am 26. Januar 1943 vom Reichskriegsgericht wegen Landesverrats zum Tod verurteilt. Sein „Kriegsverbrechen“ offiziell: „Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens und Feindbegünstigung“ – so wird das Schreiben, Drucken und Verteilen von Flugblättern und Klebezetteln vom Reichskriegsgericht umschrieben.

Auch Verlobte hingerichtet

Himpel wird am 13. Mai 1943 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Er ist 36 Jahre alt. Seine Verlobte Maria Terwiel ist in einem Berliner Frauengefängnis inhaftiert. Ihr Gnadengesuch lehnt Adolf Hitler am 21. Juli 1943 ab. Am 5. August 1943 wird, ebenfalls im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee, ihr Todesurteil vollstreckt. Sie ist gerade 33 Jahre alt. Mehr als 50 Mitglieder der „Roten Kapelle“ werden in Berlin-Plötzensee enthauptet oder erhängt. Insgesamt ermorden die Nazis dort 2500 Menschen, die meisten davon sind deutsche Widerstandskämpfer.

Himpel ist nur eines der Opfer, die von den Nationalsozialisten bedrängt, genötigt, in Gefängnisse und Konzentrationslager gesteckt oder getötet werden. Die Gedenkstätte Berlin-Plötzensee erinnert heute an das Schicksal von Himpel und seiner Verlobten Terwiel. Seit 2012 sind in Berlin zwei Stolpersteine für die beiden vor ihrem ehemaligen Wohnhaus verlegt.

Debatte um Schlageter

Ein Stolperstein in Berlin erinnert an Helmut Himpl. Foto: Uli Merkle

Und in Schönau? In Schönau hat man Helmut Himpel vergessen. Allerdings pflegt die Stadt Schönau noch immer das Ehrengrab des Nationalsozialisten Albert Leo Schlageters, der spätestens ab 1933 von der NSDAP zum Nationalhelden und zum „Ersten Soldaten des Dritten Reiches“ hochstilisiert wird. Und auch in der Schrift „900 Jahre Schönau“ von 2013 wird Schlageter als eine der „herausragenden Persönlichkeiten, deren Wirken für die Stadt bedeutsam war“, bezeichnet.

Der Antrag der Freien Wähler (FW), das Ehrengrab zu entfernen, wurde jüngst mehrheitlich abgelehnt. Stattdessen soll das Ehrengrab mit einer Informationstafel versehen werden, die darauf hinweist, dass die Grabstätte auch ein Mahnmal sein soll. Über den Text will der Gemeinderat in der Sitzung im Dezember entscheiden.