Ein 20-jähriger Mann war am Montag gegen 1 Uhr unter Drogeneinfluss mit einem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Auggen unterwegs. Ein Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt.