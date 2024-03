Von Hamburg nach New York: Otto Penzler ist der König der Krimis

Die Normalität wird wieder hergestellt

Mit dem sonntäglichen "Tatort" bestätigten die Deutschen also quasi jeden Sonntag - zumindest unterbewusst - ihr Vertrauen in die staatlichen Institutionen, sagt Penzler. Zudem befriedigten Mystery und Krimi ein Bedürfnis nach Struktur und Normalität. "Ja, es gibt oft einen Mord. Aber - anders als im echten Leben - wird der Böse so gut wie immer gefunden und bestraft. Die Normalität wird wieder hergestellt - ganz anders als bei Science Fiction, das ist Anarchie." Krimis seien also eine Art "Märchen für Erwachsene".

Sein New Yorker Buchladen laufe - nach einem Verkaufseinbruch während der Corona-Pandemie - inzwischen wieder sehr gut, sagt Penzler. Immer mal wieder verkaufe er ein teures antiquarisches Stück, wie zuletzt eine Erstausgabe von Edgar Allen Poe für 25.000 Dollar (etwa 23.000 Euro).

Sherlock Holmes zum Einstieg

Anfängern des Genres empfiehlt er die Sherlock-Holmes-Gesamtausgabe, die ihn damals selbst so begeisterte, außerdem Autorinnen und Autoren wie Agatha Christie, Raymond Chandler, Dashiell Hammett und Michael Connelly sowie sein absolutes Lieblingsbuch: Den 1860 erschienenen Roman "Die Frau in Weiß" des britischen Schriftstellers Wilkie Collins. "Das ist einfach ein brillantes Buch, Krimi und Romantik, wunderbare Charaktere."

Er selbst lese inzwischen fast nur noch Manuskripte für geplante Veröffentlichungen, sagt der 81-Jährige, der mehrfach verheiratet war, keine Kinder hat und den Laden eines Tages seinen Angestellten überlassen will. "Da bin ich ein bisschen langsamer geworden. Ich konnte früher ein Buch pro Tag lesen, aber das kann ich nicht mehr."

Auch selbst an der Kasse steht der 81-Jährige nur noch selten, aber er kommt immer noch jeden Tag in sein Büro im Keller der Buchhandlung und ist bei jeder Autorenlesung im Laden dabei. "Ich verbringe sehr gerne Zeit mit Autoren. Als Verleger und Buchverkäufer bewundere ich, was Autoren können. Denn ein Buch zu schreiben, sogar ein schlechtes, ist schwer. Es ist sehr schwer." Das Genre befinde sich derzeit aber in einem "goldenen Zeitalter", sagt der Experte. "Früher ging es bei Mystery hauptsächlich um die Rätsel. Aber heute schreiben die Autoren über ihre Charaktere auf sehr viel glaubhaftere und tiefere literarische Art und Weise."

Er glaube fest an die Zukunft der Branche, sagt Penzler. Neuerungen wie künstliche Intelligenz bereiteten ihm keine Sorgen. Er wolle einfach so weitermachen wie bisher - so lange es möglich sei. "Warum sollte ich in Rente gehen? Um Golf zu lernen oder in Florida Shuffleboard zu spielen? Ich werde in Rente gehen, wenn sie den Stift aus meiner kalten, toten Hand herausziehen."