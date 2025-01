Von Matisse bis Andy Warhol: Woran Kinder und Jugendliche in der Schule geschafft haben

Wertvolle Erfahrung für Schüler

Wie wertvoll es für Schüler sei, ihre Werke öffentlich zu zeigen, sie nicht nur „für die Schublade“ zu produzieren, betont Weils Oberbürgermeisterin Diana Stöcker in ihrer Begrüßungsrede. Sie selbst hat gute Erinnerungen an den Kunstunterricht, wo ihr in der Oberstufe ein Lehrer die Augen für die Kunstgeschichte geöffnet hat. Dadurch habe sie viele berühmte Künstler überhaupt erst kennengelernt, sagte sie.

Dosen-Kunst wie bei Warhol Foto: Beatrice Ehrlich

Kulturamtsleiter Peter Spörrer hebt in seiner Rede ab auf das große Gewicht des Bereichs Bildende Kunst in Weil am Rhein: neben dem Kesselhaus, wo professionelle Künstler ihre Ateliers betreiben und den Museen mit wechselnden Ausstellungen zählen für ihn auch die vier Weiler Galerien dazu.

Viel Musik und wenig Tanz

Den musikalischen Rahmen übernahm die Bläserklasse der Gemeinschaftsschule unter der Leitung von Dieter Steiniger mit rockigen Bläserklängen. Zwei Mädchen vom Hans-Thoma-Gymnasium aus Lörrach – Lara Carl und Federica Fucile – tanzten einen kurzen Jazz-Tanz.