Von obskur bis rechtsextrem Mehrheit der Deutschen hält "Reichsbürger" für gefährlich

Einen Einblick in die Denkweise von "Reichsbürgern" bietet aktuell der Prozess gegen die Mitglieder der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß in Frankfurt am Main. Dort wird insgesamt neun Beschuldigten vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Sie sollen einen politischen Umsturz geplant und eine neue Regierung in Grundzügen ausgearbeitet haben. Mit zwei parallel laufenden Verfahren in München und Stuttgart müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer in dem Komplex verantworten. Unter den Beschuldigten ist auch eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete. Bis zum Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

In dem Frankfurter Prozess ging es am vergangenen Mittwoch um einen von Reuß verfassten Brief, den die Ermittler sichergestellt hatten. Darin schrieb Reuß: "Das Kaiserreich von 1918 ist nicht untergegangen", und "das Deutsche Reich ist existent". Er habe es durch die Proklamation seiner Fürstentümer "wieder aktiviert". Gezeigt wurde das Protokoll einer Sitzung des "Übergangsrates", der laut Anklage nach dem geplanten Umsturz die Regierungsgeschäfte übernehmen sollte.