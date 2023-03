Vom Brems- aufs Gaspedal abgerutscht ist wohl eine 76-Jährige, als sie mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Discounters an der Güterstraße fahren wollte. Nach wenigen Metern prallte der Wagen gegen ein großes Werbeschild, teilt die Polizei mit. Das Autos musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Wagen auf etwa 3500 Euro, den am am Werbeschild auf etwa 5000 Euro.