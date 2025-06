Von Schliengen nach Kawasaki: Das Seil ist bis zu 140 Kilometer pro Stunde schnell

Wie sind Sie auf die Sportart Rope Skipping gekommen?

Ich habe ursprünglich zusammen mit meiner Zwillingsschwester mit dem Turnen beim TuS Auggen angefangen. Da es bei ihr ein bisschen besser lief, habe ich mich nach einer anderen Sportart umgesehen. So bin ich dann zum Rope Skipping gekommen, was im TuS Auggen auch angeboten wurde— und seitdem hat mich dieser Sport nicht mehr losgelassen.

Seilspringen kennen viele aus den Rocky-Filmen als Trainingseinheit für Boxer. Was unterscheidet die moderne Sportart Rope Skipping davon?

Rope Skipping ist viel mehr als klassisches Seilspringen. Es gibt verschiedene Disziplinen, zwei Speed Disziplinen über 30 Sekunden und drei Minuten, Freestyle, Doubles und Triples. Dazu kommen dann auch noch die Teamdisziplinen. Im Freestyle geht es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um kreative Tricks, Akrobatik und Choreografien zu Musik. In den Speed-Disziplinen kommt es auf maximale Geschwindigkeit an. Beim 30-Sekunden-Speed liegt mein persönlicher Rekord bei 93 Zählern, beim Drei-Minuten-Speed bei 470 Zählern. Gezählt wird dabei nur der Bodenkontakt mit einem Fuß – tatsächlich sind es also doppelt so viele Seildurchschläge. Das Seil erreicht dabei Geschwindigkeiten von bis 140 Kilometern pro Stunde. Doubles und Triples bedeuten, dass man bei einem Sprung zwei beziehungsweise drei mal das Seil durchschlägt.