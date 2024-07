Nach Sammys Flucht am 10. Juli 1994 bliesen die Behörden zur Großwildjagd. Aus Furcht vor dem 80 Zentimeter langen Reptil mit den messerscharfen Zähnen blieb der idyllische Badesee in jenem heißen Sommer tagelang gesperrt. Von einer "Bestie vom Baggersee" und dem "Ungeheuer von Loch Neuss" war die Rede. Fotografen und Kamerateams aus dem In- und Ausland bezogen Stellung am Seeufer. Zoologen und andere "Experten" - vom kenianischen Krokodiljäger bis zum Hellseher - übertrafen sich mit guten Ratschlägen.

Sammy fällt nicht auf Tricks herein

Doch ob mit Schleppnetzen, Keschern oder Gewehren - alle Versuche, den Brillenkaiman an Land oder im Wasser einzufangen, schlugen zunächst fehl. Auf Tricks wie einen Brunftruf-Imitator und einen Köder aus blutigem Rinderfilet fiel Sammy nicht herein. Mehrmals kamen Feuerwehrleute in Schlauchbooten bis auf zwei Meter an den Ausreißer heran, dann tauchte er einfach ab und war wieder verschwunden.