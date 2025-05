Vor allem Kartendiebstähle Weniger Betrugsschäden mit der Girocard

Kartendubletten funktionieren im Grunde nur in Ländern, die noch auf relativ leicht kopierbare Magnetstreifen setzen. Weltweit hat sich die sogenannte EMV-Technik durchgesetzt. Dabei wird die Echtheit von Bezahlkarten mit Hilfe eines eingebauten Mini-Computers bei jedem Gebrauch geprüft.

Branche will mit noch mehr Aufklärung Schäden verringern

"Das Thema Kartendubletten gibt es nicht mehr", sagt Peppler. 2024 seien Euro Kartensysteme nur 46 Fälle gemeldet worden, in denen nachgemachte Karten im Ausland missbräuchlich genutzt wurden. "Die letzten Fälle hatten wir in Brasilien und ein paar in den USA, wo eine gefälschte Magnetstreifenkarte genutzt wurden. Das Thema ist abgeräumt."

Peppler betont: "Die Chipkarte ist sicher, das kann man wirklich sagen. Die Infrastruktur ist sicher. Die größte Schwäche im System ist der Mensch, er ist das am leichtesten zu öffnende Schloss in dieser Sicherheitskette." Mit noch mehr Aufklärung hofft die Branche, die Betrugsschäden weiter zu verringern.