Vor dem Konklave: Das würde Carolin Kebekus als Päpstin machen

Einmal nahm der Westdeutsche Rundfunk (WDR) eine Kirchensatire von ihr aus dem Programm, in der sie als rappende Nonne an einem Kruzifix leckte und vor dem gekreuzigten Jesus den Rock hob. Mehr als 100 Strafanzeigen und mehrere Morddrohungen gingen damals ein.

Für einen Beitrag in der "heute-show" bewarb sie sich bei den deutschen Bischöfen als Päpstin. Kommentar des damaligen Kölner Erzbischofs Kardinal Joachim Meisner: "Da haben Sie nicht die Figur dazu."

Die Papstwahl wird auch Thema in der neuen Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" sein, die am Donnerstag (1.5.) nicht wie gewohnt um 23.35 Uhr, sondern um 00.35 Uhr im Ersten (in der Nacht zum 2. Mai) zu sehen ist - und schon ab 20.15 Uhr am Maifeiertag in der ARD-Mediathek.