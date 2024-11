Vor dem Lörracher Amtsgericht wurde der tödliche Unfall auf der A 5 bei Efringen-Kirchen verhandelt: Zwei Jahre auf Bewährung statt Haft

Details zum Prozess

Sportwagen-Fahrer bot seinem Beifahrer 300 000 Euro an:



Von dem Verkehrsunfall mit einem Toten gibt es ein Video, das von einer Schilderbrücke von der Gegenfahrbahn aus aufgezeichnet wurde. Es ist von schlechter Qualität. Erkennbar sind aber die Leuchten des Transporters und die Scheinwerfer des Fiesta, der überholt und sich bereits neben dem Transporter befindet, als plötzlich ein massiver Funkenschlag zu sehen ist – der Moment des Unfalls, als der Unfallverursacher mit seinem Porsche auf den Fiesta prallt.

Zu den Zeugen vor Gericht gehörten zudem zwei Frauen die mit dem Auto ebenfalls auf der A 5 unterwegs waren. Das Video ihrer Dash-Cam zeichnet den an ihrem Auto vorbeirasenden Sportwagen auf, kurz darauf Trümmer auf der Fahrbahn. Die Frauen stoppten als erste an der Unfallstelle, während andere Autofahrer nicht anhielten. Der Fahrer des Transporters war offenbar so geschockt, dass er sich nicht aus seinem Auto rührte, sagte eine der Frauen aus.

Zwei Männer, ebenfalls als Zeugen geladen, stoppten ebenfalls, überwanden den Wildzaun und kümmerten sich um die Porscheinsassen. Der Unfallverursacher bot laut Zeugen direkt nach dem Crash seinem Beifahrer 300 000 Euro an, damit dieser gegenüber der Polizei aussagen solle, er sei gefahren.

Fiesta später gefunden

Polizei und Rettungswagen trafen ein. Aber erst nach einer halben Stunde, als die Feuerwehr vorfuhr und mit einem Lichtmast die Umgebung ausleuchtete, wurde der weitab liegende, zerstörte Fiesta entdeckt und der Fahrer geborgen.

Die Reanimierungsversuche blieben erfolglos, die Obduktion ergab später, dass der Fahrer durch den massiven Aufschlag des Porsches auf sein Fahrzeug sofort getötet wurde.

Überholen mit 120 km/h

Detailliert schilderte der Sachverständige Volker Stober aus Freiburg im Gerichtssaal seine Rekonstruktion des Unfallhergangs. Daraus ergab sich, dass der Tacho im Fiesta bei 120 Stundenkilometern stehen geblieben war, und dass nicht letztlich bewiesen werden konnte, dass die Heckbeleuchtung des Fords funktionierte – weil das Heck des Wagens so zerstört war, dass von den Rücklichtern keine Teile mehr aufgefunden werden konnten. Was Stober auffand, war die Nummernschildbeleuchtung des Hecks – und die habe funktioniert, konnte er nachweisen. Normalerweise bedeute dies, dass auch die Heckleuchten brannten

Nach der Grenze auf die Linke Spur:

Nach einem Abend in Gesellschaft von Freunden und dem Genuss von reichlich Alkohol, zeigte der 31-jährige Unternehmer einem Freund den in seiner Garage stehenden Porsche Modell GT3 RS, mögliche Höchstgeschwindigkeit 300 Stundenkilometer. Kaufpreis ab 249 000 Euro aufwärts. Beim Probesitzen in dem luxuriösen Sportwagen blieb es nicht.

Die Verhandlung war am Donnerstag vor dem Lörracher Amtsgericht. Foto: Anja Bertsch

Der Porsche unterfuhr beim Crash den Fiesta, das heißt, die Motorhaube des Sportwagens hob den Kleinwagen an. Beide Autos schleuderten von der Fahrbahn, nach 200 Metern landete der Porsche nach Durchbrechen des Wildzauns in einem Wald. Der Fiesta wurde 230 Meter weit in einem anderen Winkel „abgeschossen“, überschlug sich und landete fast völlig zerstört in einem Feld. Der Fahrer des Fiesta wurde getötet.