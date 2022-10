Vor DFB-Pokal-Spiel BVB im Krisenmodus - Terzic: "Es war sehr laut"

Nach einem bisher enttäuschenden Saisonverlauf in der Bundesliga mit bereits vier Niederlagen in zehn Partien steht das ins graue Mittelmaß abgerutschte Team von Edin Terzic mächtig unter Druck. Der Fußball-Lehrer hofft auf die positive Wirkung einer lebhaften Aussprache mit der Mannschaft am Montag: "Es war sehr laut, sehr deutlich und sehr offen. Wir hoffen, dass wir es schnellstmöglich besser machen können."

Angesichts der jüngsten Rückschläge ist der Redebedarf in Dortmund groß. "Ihr könnt euch sicher sein, dass die Jungs schon wissen, worum es geht", antwortete der Coach auf Fragen nach der Teamsitzung, bei der die Patzer aus dem dürftigen Auftritt am Sonntag beim Tabellenführer 1. FC Union Berlin (0:2) aufgearbeitet werden sollten. "Es ist nicht so, dass sie die Augen verschließen. Was uns daran stört ist, wenn man ihnen zuhört, dann hören wir die richtigen Dinge. Nur dann geht es darum, es auf dem Platz umzusetzen. Das ist jetzt die große Aufgabe", kommentierte Terzic.