Vor EM-Finale: Kuchen und Ständchen: Fußball-Wunderteenager Yamal wird 17

Am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) tritt der bereits jüngste Torschütze in der EM-Historie mit der spanischen Fußball-Nationalmannschaft dann gegen England im EM-Finale in Berlin an.

Olmos Lob für Yamal

Anreisen zum Geburtstag seines bereits berühmten Sohnes will auch Vater Mounir Nasraoui, wie er spanischen Medien in Rocafonda, einem Stadtteil von Mataró gut 30 Kilometer von Barcelona entfernt, gesagt hat. Lamine Yamal wurde dort am 13. Juli 2007 geboren, beim FC Barcelona steht er aktuell unter Vertrag, gültig ist dieser bis Ende Juni 2026. Es soll darin eine Ausstiegsklausel geben mit einer festgeschriebenen Ablösesumme von einer Milliarde Euro.