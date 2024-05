In dem Prozess geht es um sieben Häuser, die beide Männer gemeinsam im brandenburgischen Rüdersdorf erworben hatten. Nach mehreren Auseinandersetzungen wollen sich beide geschäftlich trennen. Zuletzt hatte das Landgericht Berlin Arafat Abou-Chaker in einem Strafprozess von Gewaltvorwürfen gegen Bushido freigesprochen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte gegen das Urteil Revision eingelegt. Bei dem Prozess in Brandenburg war der Rapper am Mittwoch nicht anwesend.

Zerwürfnis zwischen Bushido und Arafat Abou-Chaker

Nach der Trennung im musikalischen Geschäft und dem Zerwürfnis zwischen Bushido und Arafat Abou-Chaker vor etwa sieben Jahren habe man versucht, das Immobiliengeschäft geräuschlos abzuwickeln, sagte Arafats Bruder am Mittwoch. Dann kam nach seinen Worten der "Vorwurfskrieg". Die Familie sei vier Jahre lang vor Gericht "auseinandergenommen" worden. Bushido habe gelogen und dem Bruder Arafats als Bevollmächtigten der Immobiliengeschäfte gekündigt. "Guck ma', wie frech der ist", sagte das Abou-Chaker-Familienmitglied am Mittwoch.