Verhandlung in Berlin Rapper Bushido als Zeuge: "Ich wollte unbedingt dazugehören"

So erinnert sich Bushido weiter. Als er dann später in einem Monat bis zu 1000 Kassetten verkauft habe, habe er sich "unfassbar reich" gefühlt. "Ich wollte unbedingt dazugehören." Dies sei sein Traum gewesen. Steuerlich sei er aber nicht so bewandert gewesen. Einen großen Teil des Geldes habe er damals seiner Mutter gegeben. Bushido sieht sich als "absoluten Nerd in Sachen Hip-Hop, Breakdance und Graffiti".

Der "Sprechgesangskünstler" - so bezeichnet ihn die Staatsanwaltschaft - ist ständig von Personenschützern umgeben. Männer mit Sturmhauben und schusssicheren Westen bringen Bushido auch am dritten Prozesstag in den Gerichtssaal. Er und seine Frau hatten bei der Polizei gegen den Clan ausgesagt.

Laut Anklage soll es zu Straftaten gekommen sein, nachdem Bushido 2017 die geschäftlichen Beziehungen zu Arafat A.-Ch. aufgelöst habe. Dieser habe das nicht akzeptieren wollen und von Bushido unberechtigt eine Millionenzahlung sowie die Beteiligung an dessen Musikgeschäften für 15 Jahre gefordert.

Der Rapper sei im Dezember 2017 und Januar 2018 bedroht, beschimpft eingesperrt und mit einer Wasserflasche sowie einem Stuhl attackiert worden. Die Brüder im Alter von 39, 42 und 49 sind als Gehilfen oder Mittäter angeklagt. Nur der 39-Jährige sitzt in U-Haft. Die Männer schweigen zu den Vorwürfen.

Bushido sagt, als er seinen ersten Vertrag bei dem neugegründeten Label Aggro um die Jahrtausendwende unterschrieb, habe er das als "Riesenehre" empfunden. Sie seien so "unfassbar erfolgreich, so authentisch" gewesen. Doch dann sei es zum Streit um die Rechte gekommen. Er habe aus dem Vertrag aussteigen wollen, als Gegenleistung seien Forderungen von mehreren Hunderttausend Euro gekommen.

"Und dann ging es damit weiter, worüber Sie heute nicht sprechen wollen", sagt Bushido zum Vorsitzenden Richter und schließt seinen Exkurs. Gemeint sind offensichtlich die früheren Beziehungen zum Angeklagten Arafat A.-Ch., die vorerst kein Thema im Gerichtssaal waren. Am Montag geht es weiter mit der Befragung von Bushido.

