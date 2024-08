Der Prozess gegen einen jungen Mann wegen mutmaßlichem Mord am Vater in Lampenberg hat am Donnerstag begonnen. Der Beschuldigte sagte vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz, er habe vor dem Tatzeitpunkt unter Verfolgungswahn gelitten. Damals habe er sich nicht in Behandlung begeben. Dank der Therapie in der psychiatrischen Klinik gehe es ihm wieder besser, sagte der 25-Jährige.