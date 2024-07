Vor Olympia in Paris Alles für die Fahne: Schröders vehemente Eigenwerbung

So war es 2008 auch bei Fahnenträger Nowitzki, der bei den Dallas Mavericks in der NBA zwar ein international gefeierter Basketball-Star war, aber vor Peking noch nie etwas mit Olympia zu tun hatte. "Es ist ein Tabubruch", gestand Nowitzki damals selbst ein. Weil sich einige Athleten und frühere erfolgreiche Olympia-Sportler enttäuscht zeigten, bat der Basketballer öffentlich um Verzeihung. "Ich will niemandem auf den Schlips treten", sagte Nowitzki.

Wahl als Zeichen gegen Rassismus?

Dass man solche oder ähnliche Sätze im Fall eines Sieges auch von Schröder hören wird, ist unwahrscheinlich. Das Prozedere hat sich über die Jahre geändert und gerade der Basketballer selbst sieht die Auswahl des Fahnenträgers nicht nur unter sportlichen Gesichtspunkten.

"Deutschland so repräsentieren zu können mit meiner Herkunft, meiner Mum aus Gambia, wäre enorm. Das würde ein Statement setzen, als Dunkelhäutiger die Fahne zu tragen", sagte Schröder.

Er sprach von "einem Statement für die Deutsch-Afrikaner" und von "einem Zeichen gegen Rassismus". Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die wegen des Wettkampfplans bei der Eröffnungsfeier noch nicht in Paris sein wird und auch deswegen nicht nominiert ist, sieht das anders. "Es ginge um Symbolik. Symbolik ist nett, aber sie reicht nicht. Ich glaube nicht, dass Symbolik das retten wird, was gerade schiefläuft", sagte Mihambo der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Schröder will "endlich Respekt"

Die Basketballer möchten geschlossen an der Eröffnungsfeier teilnehmen, obwohl sie am folgenden Tag bereits um 13.30 Uhr in Lille ihr erstes Olympia-Spiel gegen Japan bestreiten. Es wird Schröders erstes Pflichtspiel für Deutschland seit dem 10. September 2023, als er Deutschland in Manila zu WM-Gold führte.

"Ich will endlich meinen Respekt. Ich will nichts mehr über meinen Namen hören", hatte Schröder damals gesagt. Bei der Verkündung der Entscheidung in der kommenden Woche möchte er seinen Namen dagegen unbedingt hören.