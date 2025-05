Vorderes Kandertal: 2029 soll Breitband überall verlegt sein

Nun gibt es ein „Lückenschluss-Förderprogramm“. Der Zweckverband hat 2023 Fördermittel für den weiteren Glasfaser-Ausbau in Schallbach und Wittlingen und 2024 Fördermittel für den weiteren Glasfaser-Ausbau in Binzen, Eimeldingen und Rümmingen beantragt. Kempf sagt: „2024 wurde jeder Förderantrag bewilligt, in diesem Jahr haben wir erneut Fördermittel beantragt.“ Der aktuelle Fördertopf für Lückenschlüsse in der Versorgung habe lediglich ein Volumen von 40 Millionen Euro, sodass nicht feststehe, ob die Mittel auch bewilligt werden. „Das Geld ist aufgrund des nicht vorhandenen Bundeshaushalts in diesem Jahr sehr knapp“, so Kempf. Bekommt der Zweckverband keine weitere Förderung müsste der Ausbau vom GVV „noch stärker unterstützt werden“. Er wies darauf hin, dass die jetzigen Kupfernetze schon ab 2030 abgeschaltet werden könnten.