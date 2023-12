Vorderes Kandertal: 69 Großpferde werden im Mattental untergebracht

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird im Gleichschritt mit dem Bebauungsplanverfahren „Mattental“ durchgeführt, wie Birthe Fischer von der Stadtbau Lörrach in der Versammlung erläuterte. Weil die geplanten neuen Nutzungen nicht mehr dem bestehenden Bestimmungen des FNP entsprechen, muss dieser laut Verwaltungsvorlage geändert werden. Der in dem Gebiet ansässige Reitbetrieb soll auf betriebseigene Flurstücke im angrenzenden Mattental verlagert werden. Dafür wird ein Sondergebiet „Reitanlage“ geschaffen. Untergebracht werden dürfen in ihm 69 Großpferde. Auch eine Reithalle wird geschaffen.

Die Verlagerung ermöglicht eine gesteuerte Entwicklung und Stärkung des gemischten Gebietscharakters entlang der Wittlinger Straße.