Die 32-jährige Diplom-Verwaltungswirtin war nach ihrem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl seit März 2018 im Landratsamt Lörrach im Fachbereich Umwelt als Sachbearbeiterin tätig. Cathrin Mayer, sie wohnt in Steinenstadt und ist in Müllheim geboren, tritt ihren Dienst beim Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal Anfang September an.

Ihr Aufgabenbereich im Team des Bürgerbüros umfasst das Pass- und Meldewesen, Gewerberecht, Standesamt sowie Soziales. Des Weiteren wird Mayer die Grundbucheinsichtsstelle leiten und Aufgaben im Bereich des Bevölkerungs- und Katastrophenschutz wahrnehmen.