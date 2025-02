Vorderes Kandertal: Briefwahlbeteiligung liegt bei bis zu 40 Prozent

Bei ihm laufen wie bei den Kommunal- und Europawahlen einige der Fäden zusammen, die praktische Organisation der Wahl erfolgt dagegen dezentral in den Rathäusern vor Ort. In Binzen liegt der Briefwahlanteil jetzt schon bei 38,3 Prozent, in Eimeldingen sind es knapp 35,6 Prozent. Auch in den kleineren Dörfern wird eifrig per Brief abgestimmt: Fischingen (31,9 Prozent), Rümmingen (29,9 Prozent), Schallbach (26,9 Prozent) und Wittlingen (22,9 Prozent) liegen alle schon deutlich über einem Fünftel.

Massengeschäft wird zentral organisiert

„Für viele Menschen ist die Teilnahme an der Wahl so praktisch und bequem“, sagt Kiesewetter. „Wir merken auch die Ferienzeit“, betont er. Da das Meldewesen beim GVV zentralisiert ist, war es einfacher, den Versand über die Zentrale zu organisieren. „Wir fassen das zusammen, das ist für uns ein Massengeschäft“, erläutert er. Ein festes und eingespieltes Team hat sich um den Versand der Unterlagen gekümmert, sodass sich die Wahlvorstände in den Rathäusern auf die praktischen Vorbereitungen konzentrieren können. „Unsere Aufgabe ist die Unterstützung im Hintergrund bei allem, wo es klemmen könnte“, sagt Kiesewetter und nennt Schulungen für Wahlhelfer, Briefings für Abläufe und technischen Support für den Wahltag.