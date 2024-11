Vorderes Kandertal: Rebland ökologisch mehr aufwerten

Von Königslöw schilderte im Einzelnen, in welchem Bereich welche Ideen sinnvoll seien. Es sei zu Beispiel möglich, südlich von Eimeldingen und zwischen Binzen und Fischingen Streuobstwiesen neu anzulegen und dort Nistkästen aufzuhängen. Im Lebensraum „Gewässer“ helfe es Wassertieren, wenn Gräben umgestaltet und künstliche Kleingewässer geschaffen werden. Ökologisch wertvoll sei die Bepflanzung von Zwickeln. Bei der Exkursion, die in das Offenland oberhalb von Binzen führte und am Hinkelstein endete, wurde deutlich, wo welche Ideen umgesetzt werden können. Sinnvoll wäre es, in den Weinbergen Sträucher zu pflanzen und in den Rebgassen Blüheinsaat für artenreiches Grünland zu machen. Am Läufelberg wurde das bereits erfolgreich umgesetzt.