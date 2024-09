„Ich war immer hier“, lacht Sibylle Sabbatini auf die Frage, wo sie ihre bisherigen schulischen Stationen hatte. In der Tat war sie seit dem Referendariat in Binzen 1993/94 bis auf ein dreiviertel Jahr an der Hebelschule in Lörrach immer im vorderen Kandertal tätig. Das teilt sie mit Schulleiter Reiner Kaiser, der auch bis auf eine kurze Zeit in Tumringen stets in Binzen gearbeitet hat.