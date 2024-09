Zwölf Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren des Vorderen Kandertal aus Wittlingen, Schallbach, Rümmingen, Binzen, Eimeldingen und Fischingen haben in Büren in der Schweiz im dortigen Ausbildungszentrum für Brandbekämpfung, eine „Heißausbildung“ absolviert. Alle Teilnehmer bereiteten sich auf schwierige Bedingungen vor, heißt es in einer Mitteilung.