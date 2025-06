Auf der B 378 hat sich am Freitag ein Unfall ereignet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 24-jährige Fahrer eines Audis befuhr die Straße von Müllheim kommend und wollte an der Einmündung Richtbergspange links abbiegen. Hierbei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand den in Richtung Müllheim fahrenden Opel eines 59-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Männer wurden leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 30 000 Euro.