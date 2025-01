Vorfall bei Lindner-Rede: Linke-Politikerin bewirft Lindner bei Auftritt mit Schaum

Er nahm den Vorfall locker. "Machen Sie sich bitte keine Sorgen", sagte er zu den Zuhörern. Er probierte den Schaum und setzte seine Rede fort. "Es war leider nicht Sahne, sondern nur Seife", sagte er. "Wenigstens das hätten sie besser machen können, dann hätte ich auch was davon gehabt", so Lindner weiter, als er sich mit einer Serviette das Gesicht abwischte.

"Mich bringt nichts aus der Ruhe"

Wenig später fuhr er weiter zum nächsten geplanten Wahlkampfauftritt in Rostock. Auf dem Universitätsplatz sprach er am frühen Nachmittag vor mehreren hundert Zuhörern. Bei der Ankunft in Rostock sagte er: "Mich bringt nichts aus der Ruhe."