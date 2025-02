Vorfall in Friedlingen: Fahrzeug beschädigt

Unbekannte haben am Donnerstag gegen 22.40 Uhr einen blauen Skoda Fabia beschädigt, der vor einer Shisha-Bar an der Hauptstraße, unweit des Kreisverkehrs Colmarer Straße/Zollstraße, geparkt war. Der Fahrzeughalter, der sich in der Gaststätte befand, hatte zuvor vier vermeintlich mit Sturmhauben maskierte Personen im Bereich seines Fahrzeugs gesehen. Zwei davon sollen neben einem daneben geparkten silbernen VW Golf gestanden haben und zwei an seinem Skoda. Nach eigenen Angaben hörte er anschließend einen lauten Knall und ging daraufhin nach draußen, wo er eine Beschädigung an seiner Frontscheibe feststellte. Die vier Personen fuhren in unbekannter Richtung davon. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.