Unbekannte haben zwischen Samstagmittag und Montagmorgen an der Freiburger Straße in Haltingen versucht, in die Räume eines Brillengeschäfts einzubrechen. Sie begaben sich ins Treppenhaus und versuchten ,die Hintertür zu den Geschäftsräumen aufzuhebeln, heißt es im Polizeibericht. Der Versuch scheiterte und die Unbekannten entfernten sich.