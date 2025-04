Vorfall in Weil am Rhein: Wohl auch ein Messer im Spiel

Der Vorfall soll sich am Donnerstag, kurz nach 14 Uhr, beim Schulzentrum auf einem Fußweg zwischen der Danziger Straße und der Stettiner Straße ereignet haben. Ein Messer sei auch im Spiel gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Männer dabei verletzt. Ein 23-jähriger Mann wurde mit oberflächlichen Schnittverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 25-jähriger Mann wurde mit leichten Verletzungen ebenso vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.