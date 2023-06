Vorhersage Erster heißer Tag des Jahres über 30 Grad erwartet

Offenbach - Das Wetter in Deutschland bleibt in den kommenden Tagen sommerlich - in manchen Regionen werden auch Schauer oder Gewitter erwartet. "Diese Woche wird es den ersten heißen Tag mit Temperaturen über 30 Grad geben. Wo und wann genau ist aber noch nicht klar", sagte Meteorologin Sonja Stöckle vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag. In der Mitte des Landes könne es am Mittwoch und Donnerstag Gewitter - punktuell mit Starkregen - geben. Im Süden sei das Unwetterpotenzial vor allem am Donnerstag erhöht, dort sei heftiger Starkregen oder auch Hagel möglich.