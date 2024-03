Vorhersage: Kälteeinbruch am Wochenende

Am Sonntag erwartet der DWD ebenfalls wechselhaftes Wetter mit Schauern und einzelnen Gewittern. "Im höheren Bergland ist erneut Schnee dabei", erklärte Reinartz. Mit nur noch 6 bis 10 Grad in der Spitze, im höheren Bergland auch nur knapp über 0 Grad, wird es sogar noch etwas kühler. In der Nacht zum Montag klart es örtlich auf, im Erzgebirge sowie am Alpenrand kann es länger schneien, bei Tiefstwerten von 5 bis 0 Grad. Vor allem im Bergland tritt leichter Frost auf.