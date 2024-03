Am Samstag ziehen sich laut DWD Wolken von Ostbayern bis nach Vorpommern, die für einen "regnerischen Start in den Tag" sorgen. Im Tagesverlauf lässt der Regen dann nach. "In den übrigen Regionen tummeln sich einige Wolken am Himmel, die aber ab und zu auch mal Platz für die Sonne machen", erklärte Übel.

Es wird sehr mild - oft mit Temperaturen um 15 Grad, entlang des Neckars sind sogar 17 Grad möglich. Kühler bleibt es nur an der See oder in höheren Lagen des Berglands. Nachts sinken die Temperaturen auf plus sieben bis minus ein Grad.