Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt zum Wochenende vor ergiebigen Regen und Hochwassergefahr. Bereits am Donnerstag und Freitag könne es mancherorts wechselhaftes Schauerwetter mit vereinzelten Gewittern und örtlichen Starkregen geben. "Doch das ist noch gar nichts, da kommt noch sehr viel mehr Regen!", kündigte DWD-Meteorologe Adrian Leyser am Dienstag in Offenbach an.