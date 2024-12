Feinstaub wegen Inversionswetterlage

Erhöhte Feinstaubwerte werden im Südosten und in Richtung Alpenrand an Silvester ein Thema sein, erklärt DWD-Meteorologe Bauer. Hintergrund sei die dort anhaltende Inversionswetterlage, bei der es in den Tälern kühler als in den Höhen ist. Dies wirke wie ein Deckel und der Feinstaub auch des Feuerwerks könne nicht entweichen. Die Wetterumstellung in Richtung mehr Wind komme dann voraussichtlich an Neujahr im Süden an, so dass der Feinstaub weggeweht werde.