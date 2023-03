Vorhersage Wetter in Deutschland bleibt grau und ungemütlich

Offenbach - Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Deutschland vielerorts nass, ungemütlich und mitunter stürmisch. Bereits in der Nacht zum Freitag bringe das nächste Tief aus Westen erneut kräftige Regenfälle, sagt Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Auch an den Tagen danach bleibt es nicht langweilig." Der Samstag werde dabei noch am ruhigsten mit kurzem Zwischenhocheinfluss, "bevor uns am Sonntag der nächste Tiefausläufer mit Niederschlägen in Form von Regen und Schnee erreicht".