Vorhersage "Wetterlage festgefahren" - Einheitsgrau hält sich weiter

Offenbach (dpa) - An dem trüben und grauen Wetter der vergangenen Tage ändert sich in Deutschland so schnell nichts. "Das Wolkenmeer am Himmel scheint aktuell grenzenlos zu sein und die Wetterlage ist weiterhin festgefahren", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Offenbach.