Offenbach - Auch in diesem Jahr wird es in den meisten Teilen Deutschlands nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nichts mit weißer Weihnacht. Die "Restwahrscheinlichkeit" dafür liege in tieferen Lagen bei nur etwa fünf Prozent, berichtete der DWD-Meteorologe Christian Herold auf Basis neuer Wettervorhersagemodelle.