Vorhersage Winterliches Wetter mit viel Sonne zum Frühlingsanfang

Offenbach - Hoch "Hazal" sorgt zum meteorologischen Frühlingsanfang für ruhiges und sonniges, aber auch winterliches Wetter in Deutschland. "Eine sehr ruhige Phase des (Spät-)Winters steht uns bevor - die sogar bis weit in die zweite Hälfte der kommenden Woche andauert und somit bis in den Beginn des meteorologischen Frühlings, der ja am 1. März Einzug hält", erklärte Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach. Und: "Es ist der Jahreszeit entsprechend durchaus winterlich mit leichtem bis mäßigem Frost in den Nächten."