Beim Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs treten die Sieger der Schulentscheide in Lörrach gegeneinander an. Er findet am Mittwoch, 19. Februar, um 14.30 Uhr in der Stadtbibliothek Lörrach statt. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 7000 Schüler der 6. Klassenstufe. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde sowie ein Buchgeschenk, so eine Mitteilung der Stadt. Der Sieger des Kreiswettbewerbs darf zum nachfolgenden Entscheid fahren. Die Etappen führen von den Schulentscheiden über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale mit den 16 Erstplatzierten der Länder am Mittwoch, 25. Juni in Berlin. Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet. Er soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und sie dabei unterstützen, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln. Mit rund 600 000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der ältesten und größten Wettbewerbe in Deutschland, heißt es. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.