Vortrag zu Reichsbürgern: „Wenn Menschen so denken, helfen keine Fakten“

Spezifische Prägung im Südwesten

Warum diese Bewegung ausgerechnet in Baden-Württemberg so stark sei, fragte eine Zuhörerin im Anschluss. Dies möge so erscheinen, da er bei seinem heutigen Vortrag einen Schwerpunkt auf dieses Bundesland gelegt habe, gab der Publizist zur Antwort. In Bayern sehe es kaum anders aus.