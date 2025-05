Vorwurf der Körperverletzung: US-Sänger Chris Brown kommt auf Kaution frei

Laut dem Nachrichtensender Sky News zufolge soll er am 13. Juni erneut vor Gericht in London erscheinen. Zudem dürfe er das Land nur für die Vorbereitung seiner geplanten Tournee verlassen.

Angeblich Flasche auf Kopf geschlagen

Der R&B-Künstler wurde in der vergangenen Woche in einem Luxushotel in der nordwestenglischen Metropole von der Polizei festgenommen und später angeklagt. Hintergrund sei ein Vorfall in London im Februar 2023, hieß es in der Mitteilung der Metropolitan Police.