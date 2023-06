Wärmewende Quelle der Wärme entscheidend

Wärme als Teil kommunaler Daseinsvorsorge

Aus der Bürgerschaft heraus angestoßen wurde die Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft. Richtig Fahrt aufgenommen habe das Projekt, als die Gemeinde selbst in die Verantwortung gegangen war. Inzwischen betreibt die 2014 gegründete Nahwärmeversorgung Teningen GmbH alle drei Teninger Wärmenetze.

Bürgermeister Hagenacker plädiert dafür, dieses Aufgabengebiet in kommunaler Verantwortung zu organisieren. Es habe sich gezeigt, dass die Bürger in diese Vorgehensweise Vertrauen haben und bereit sind, die Anschlusskosten zu tragen. Diese bewegten sich auf dem Niveau einer konventionellen Heizung.

Paul Kempf bestätigte aus seiner Erfahrung, dass Wärmeversorgung ähnlich wie die Versorgung mit Breitband im ländlichen Raum als neues Thema der kommunalen Daseinsvorsorge begriffen werden müsse.

Ähnlich den Erfahrungen im Bereich Breitband könne man auch bei der Wärmeversorgung davon ausgehen, dass die Nachfrage sprunghaft steige, sobald der Bagger in der Straße stehe – die Umsetzung der Pläne also gesichert sei.

Wärmequelle für Klimaschutz wichtiger als -netz

Siegfried Delzer (Delzer Kybernetik Lörrach) und Daniel Daniel Weiß (HBG Zell) waren sich einig, dass Wärmenetze bei entsprechenden Rahmenbedingungen das effizientere Instrument seien. Insbesondere könnten sie besser auf die großen Schwankungen im Bedarf über das Jahr hinweg reagieren. Daniel Weiß machte deutlich, dass das Wärmenetz nur ein Instrument darstelle; für die Klimawirkung komme es darauf an, welche Wärmequelle genutzt werde.

Auch das Publikum sprach die Frage der Wärmequellen aus der jeweils individuellen Situation an – so zum Beispiel für Gersbach mit der Frage, ob dauerhaft Holzhackschnitzel zum Einsatz kommen könnten.

Geothermie, Biomasse und Abwärme als Quellen

Thomas Schmitz berichtete, dass inzwischen die Geothermie in den Einzugsgebieten des Rheins als wichtige neue Wärmequelle anerkannt sei, nachdem dies in Riehen seit 25 Jahren erfolgreich praktiziert werde. Allerdings habe die Wärmeplanung des Landkreises bestätigt, dass übergangsweise oder an einzelnen Orten auch dauerhaft Biomasse zum Einsatz kommen wird. Interessant sei dies insbesondere für die waldreichen Ortsteile. In der Tallage käme zusätzlich die Nutzung von Abwärme aus dem Abwasser in Betracht, während anderenorts industrielle Abwärme genutzt werden müsse.

Durch steigende Gaspreise werde der regenerative Hausanschluss zunehmend nicht mehr als Nach- sondern als Vorteil gesehen werden, prognostizierte Gudrun Heute-Bluhm abschließend Dies gelte umso mehr dort, wo die Sanierung des Hauses selbst schwierig oder aufwändig ist.