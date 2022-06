Waffen Bundesregierung will Ukraine weitere Haubitzen liefern

Börse in Frankfurt Starke US-Börsen treiben Dax-Erholung an

Am Ende einer abermals turbulenten Woche haben starke US-Börsen dem Dax Rückenwind beschert. So waren in den USA die Verkäufe neuer Häuser nach den jüngsten Rückschlägen deutlich gestiegen, was die Stimmung der Anleger ein wenig aufhellte.