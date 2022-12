Waffenlieferung USA erwägen Patriot-Flugabwehrsysteme für Ukraine

Das US-Verteidigungsministerium bestätigte die Berichte zunächst nicht. Es gebe aktuell nichts anzukündigen, sagte Pentagonsprecher Pat Ryder. Man sei im Gespräch mit Kiew und prüfe mit Blick auf die Bedürfnisse immer "das gesamte Spektrum der Sicherheitsunterstützung und der Verteidigungsfähigkeiten" in US-Beständen. Den Berichten zufolge könnte es noch in dieser Woche eine finale Ankündigung geben. Offen ist nun auch, wie viele sogenannte Patriot-Batterien die USA an die Ukraine liefern würden. Die USA liefern bereits Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars oder das Flugabwehrsystem Nasams in die Ukraine.

Patriot-Flugabwehrsystem würde die Ukraine deutlich stärken

Das Patriot-System ("Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target") würde Experten zufolge einen großen Unterschied für die Ukraine machen. Die Infrastruktur und Bevölkerungszentren werden damit besser gegen zerstörerische russische Luftangriffe geschützt, während sich die Bewegungsfreiheit der ukrainischen Streitkräfte am Boden vergrößert. Es könnte - abhängig vom Standort - bis über russisches Gebiet reichen.