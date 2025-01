Waffenruhe im Gaza-Krieg: Hamas übermittelt Namen von freizulassenden Geiseln

In Medienberichten hieß es weiter, die Frau werde von einer Gruppe des mit der Hamas verbündeten Palästinensischen Islamischen Dschihad gefangen gehalten und habe von der Hamas bislang nicht übernommen werden können. Ministerpräsident Netanjahu habe aber entschieden, wegen dieser eher geringfügigen Verletzung der Vereinbarung nicht deren Umsetzung - und damit die am Samstag geplante Geiselfreilassung - scheitern zu lassen, berichtete die "Times of Israel".