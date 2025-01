Bewaffnete Hamas-Kämpfer hatten die Frauen zuvor in Gaza Vertretern des Roten Kreuzes übergeben. Sie waren seit ihrer Entführung während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 in dem umkämpften Küstenstreifen festgehalten worden.

Sie kamen im Rahmen einer sechswöchigen Waffenruhe-Vereinbarung als erste Geiseln frei. Nach ihrer Ankunft auf israelischem Gebiet und Begrüßung durch ihre Mütter wurden sie per Hubschrauber in die Klinik in der Nähe der Küstenmetropole Tel Aviv gebracht.