Wagner-Festspiele Ein virtueller "Parsifal" in Bayreuth

Der Bayreuther "Parsifal" sei nun "von den AR-Projekten an deutschen Bühnen eines der größten, das mir bekannt ist, und es hat natürlich eine immense Signalwirkung, wenn Bayreuth so etwas macht", sagt Kolter. "In Bayreuth sind die Möglichkeiten für Experimente begrenzt. An der Musik kann man nichts ändern, die Werkauswahl ist begrenzt, da bieten sich die Bühnenelemente als Spielwiese an. Und das Ganze passt natürlich zu der Richtung, die Katharina Wagner seit ein paar Jahren eingeschlagen hat, um das Haus zukunftsfähig aufzustellen und auch ein jüngeres Publikum zu erschließen."