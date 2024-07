London - Alles ist anders nach der britischen Parlamentswahl. Alles? Nein. Tatsächlich gibt es trotz des überwältigenden Wahlsiegs der Labour-Partei eine Personalie, an der auch der neue Premierminister Keir Starmer nicht rüttelt. Kater Larry bleibt "Chief Mouser to the Cabinet Office", also oberster Mäusefänger. Das Amt steht auf der offiziellen Internetseite der britischen Regierung.