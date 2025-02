In Häg-Ehrsberg entfielen 40,2 Prozent der Zweitstimmen auf die CDU, 10,9 Prozent auf die SPD, 6,8 auf die Grünen, 3,9 auf die FDP, 22,3 auf die AfD, 3,9 auf die Linke und 5,3 auf das BSW. Bei den Erststimmen holte CDU-Kandidat Stefan Glaser 48,6 Prozent, SPD-Kandidat Julian Wiedmann 11,1 Prozent, Grünen-Kandidatin Jasmin Ateia 6,6 Prozent und AfD Kandidat Marco Näger 20,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Häg-Ehrsberg lag bei 83,14 Prozent. Der Vergleich zur letzten Wahl zeigt, dass sich an der Spitze nicht allzu viel geändert hat. Schon damals ging die CDU mit 38,6 Prozent der Zweitstimmen als Sieger aus der Wahl im Hinterhag hervor.