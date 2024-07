Wahl zur Nationalversammlung Suche nach Premier: Linkes Lager in Frankreich entzweit

Die Sozialisten sehen demnach ihren Parteichef Olivier Faure als geeigneten Kandidaten. Die Linkspartei sprach sich für ihre Abgeordnete Clémence Guetté aus, die bereits den Präsidentschaftswahlkampf von Linksparteigründer Jean-Luc Mélenchon 2022 organisierte. Das Linksbündnis war ohne Spitzenkandidaten in die Parlamentswahl gegangen und hatte angekündigt, bis Ende dieser oder Anfang kommender Woche einen Kandidaten für das Amt des Premierministers zu benennen.

Linke Regierung noch unsicher

Da das neue Linksbündnis aus Grünen, Kommunisten, Sozialisten und der Linkspartei bei der Wahl am Sonntag von einer absoluten Mehrheit weit entfernt blieb, ist noch nicht ausgemacht, dass das Bündnis auch die Regierung stellt. Zwar rief das Linksbündnis Präsident Emmanuel Macron in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstagabend auf, es mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Ohne weitere Partner wäre das Bündnis aber nicht regierungsfähig und könnte von den übrigen politischen Lagern blockiert werden.